Гривня пятый день подряд укрепляется к доллару

Нацвалюта по официальному курсу пятый день подряд укрепляется к доллару - до 26,75 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,75 грн/долл., то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,96 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,73/26,75 грн/долл., к евро – 29,91/29,93 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 3 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 2 копейки.

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