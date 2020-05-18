Гривня пятый день подряд растет к доллару

Нацвалюта по официальному выросла к доллару до 26,57 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 19 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 7 копеек.

Читайте такжеКризис гривне не помеха: как коронавирус повлиял на украинскую валюту и чего ждать дальше

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 28,79 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,56/26,58 грн/долл., к евро – 28,79/28,81 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 18 мая, снизилась на 15 копеек - до 26,80 грн за доллар, а стоимость евро снизилась на 10 копеек и составила 29,00 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 18 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.