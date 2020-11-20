Аналитики ожидают, что с появлением вакцины доллар "упадет" из-за роста уверенности в мировой экономике.

Благодаря появлению вакцины от COVID-19 и восстановлению мировой экономики падение доллара может составить до 20%.

Банки, уже имевшие негативные прогнозы по отношению к доллару в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний, пишет Экономическая правда со ссылкой на Financial Times.

Аналитики Wall Street ожидают, что после появления вакцины доллар "упадет" из-за роста уверенности в мировой экономике.

Восстановление экономики и уверенности на рынках дает возможность прибегать к более рискованным шагам. При этом, доллар считается валютой, которая пользуется повышенным спросом во времена кризиса как "гарант безопасности". Так было и во времена первых вспышек COVID-19.

Таким образом, по прогнозам банков, падение доллара может составить до 20% в следующем году. Аналитики сравнивают ожидаемую в следующем году ситуацию с падением, наблюдавшимся в середине 2000-х.

Тогда доллар достиг падения в 33% за несколько лет. Спрос на другие валюты на развивающихся рынках стремительно рос, ведь инвесторы шли по низким процентным ставкам. Тенденцию остановил мировой кризис 2008 года.

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Консенсус-прогнозы Bloomberg демонстрируют ожидаемое падение индекса доллара около 3% к концу следующего года. Евро в это время может достичь 1,21 доллара против 1,18 доллара сейчас.

В американском инвестиционном банке Morgan Stanley ожидают падения индекса на 4% благодаря росту валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии. По мнению аналитика компании, евро будет стоить 1,25 доллара в конце 2021 года.

Банковские аналитики также отмечают, что повышение США учетной ставки приведет к оттоку инвесторов в поиске лучших условий, что еще больше отразится на показателях доллара.

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Автор: УНИАН