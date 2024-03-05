Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 5 марта, не изменился и составляет 38,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек – до 41,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,00 грн, евро – по курсу 40,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен – 42,02 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 5 марта, вырос на 10 копеек – до 38,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,33 грн за евро.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, ситуация на валютном рынке все дни этой недели будет достаточно напряженной с периодическими спекулятивными попытками пошатать курс, но при этом полностью контролируемой Нацбанком.

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