Ситуация на валютном рынке будет достаточно напряженной, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине до 8 марта в большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,75 до 38,80 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,90 до 38,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евро, то в банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,80 до 42,40 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,90 до 42,20 грн/евро, уверен эксперт.

"В целом, ситуация на валютном рынке все дни недели будет достаточно напряженной с периодическими спекулятивными попытками покачать курс, но при этом полностью контролируемой Нацбанком", - считает Козырев.

По его прогнозу, "игра" по евро будет главным спекулятивным инструментом заработка для финансистов практически всю эту неделю.

Также Козырев отметил, что многие обменники продолжат работать со спредом в пределах 20-30 копеек по доллару и 20-35 копеек по евро. Но периодически будут его расширять в период с 5 по 7 марта

"Превышение спроса на валюту над предложением будет визитной карточкой украинских торгов практически во все дни недели. Что периодически будет стимулировать выходы НБУ с интервенциями по продаже доллара и поддержке гривны. По моим прогнозам, за 4−8 марта Нацбанк потратит на это порядка $380 млн - $730 млн", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине на 5 марта

Напомним, НБУ установил на 5 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 38,31 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 15 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 41,54 грн/евро, то есть гривня ослабла сразу на 28 копеек.

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