Курс гривни к евро установлен на уровне 41,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,31 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 15 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 41,54 грн/евро, то есть гривня ослабла сразу на 28 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,28/38,30 грн/долл., евро - 41,52/41,52 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 4 марта, вырос на 15 копеек - до 38,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,90 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек - до 38,60 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 41,96 грн/евро (курс продажи - 41,80 грн/евро).

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