Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 27 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро-40,10 грн/евро.

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Курс во время войны

На наличном валютном рынке Украины последние месяцы наблюдается затишье. Национальная валюта в течение мая-июня постепенно укреплялась, прежде чем достичь нынешней стабильности: если в начале мая доллар в банках и валютных обменниках можно было приобрести примерно за 38 гривен, то сейчас американская валюта стоит в среднем 37,3 гривни.

Таким образом, наличный курс приблизился к официально закрепленному Национальным банком курсу в 36,6 грн/долл., а с начала 2023 года укрепление наличной гривни составило более 8 процентов.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 2 июля) будет находиться в пределах коридора 36,5 - 37,6 грн/долл. По ее словам, на этой неделе следует ожидать роста волатильности на рынке. Связано это с приближением переходной даты перед выплатой зарплат украинцам и налогов.

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