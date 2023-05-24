Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 24 мая, ослабился на 5 копеек – до 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 40,85 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл., евро - 40,20 грн за евро.

Что происходит с курсом

По прогнозу заместителя директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергея Фурсы, курс доллара в Украине в июне 2023-го года вряд ли резко изменится. Скорее всего, он будет колебаться в пределах коридора от 36,5 до 37,5 грн/долл.

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По словам руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, спрос на доллар будет относительно низким, ведь оттока валюты у нас по финансовым операциям не будет, а экспорт, скорее всего, будет на относительно высоком уровне, поэтому ситуация на валютном явно не будет иметь значительных изменений.

В Нацбанке объяснили, в какой валюте сейчас крайне рискованно держать сбережения.

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