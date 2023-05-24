Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,87 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - 40,75 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,87 грн/долл., евро - 39,75 грн / евро.

Курс предыдущего дня

23 мая 2023 г. курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 41,32 грн. Курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 36,87 грн/долл., евро - 39,80 грн/евро.

Видео дня

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 23 мая укрепился на 5 копеек – до 37,55 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 3 копейки и составляет 40,90 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,15 грн за долл., евро-40,20 грн за евро.

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