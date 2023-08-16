Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" сегодня, 16 августа, подорожал на 15 копеек - до 37,55 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении при этом остался на уровне предыдущего показателя - 41,40 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 гривень, евро - по курсу 40,40 гривень. Курс доллара на карточные счета в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Что происходит с курсом во время войны

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 16 августа, ослаб на 9 копеек - до 37,74 гривн за доллар. Согласно обнародованным курсам обменников, относительно евро курс гривни не изменился и остался на предыдущем уровне - 41,50 гривни за евро.

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По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе ситуация на наличном валютном рынке останется стабильной и прогнозируемой, с допустимыми колебаниями в пределах 37-37,5 грн/доллар и 40,7 - 42 грн/евро. По словам эксперта, спред (разница между курсом покупки и продажи) останется на уровне 0,15 - 0,25 грн.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, на изменения в курсе доллара до конца текущей недели рассчитывать не стоит, потому что спрос на валюту несколько упал. По ее прогнозу, и гривня не будет проявлять себя активно, хотя изменения будут.

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