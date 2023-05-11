Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,12 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 2 копейки - до 37,62 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,12 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.

Курс предыдущего дня

10 мая курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 8 копеек - до 37,60 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро – 41,84 грн. Курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 37,10 грн/долл., евро-40,50 грн/евро.

Видео дня

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 10 мая ослабился на 3 копейки – до 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривны не изменился и составил 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,40 грн за долл., евро-41,05 грн за евро.

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