МИД Украины готовится убеждать эти страны в недопустимом сотрудничестве с россиянами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратил внимание, что российские власти пытаются отыскать обходные пути ведения бизнеса в связи с наложенными санкциями из-за безосновательной агрессии в отношении Украины.

Об этом шла речь на брифинге главы МИД 2 марта.

По данным министерства, речь идет о три страны, которые потенциально могут помочь России.

"Мы знаем, что Москва в панике сейчас начала искать обходные пути санкционного катка. Ей удалось найти три страны в мире. Мы знаем, что это за страны, и готовы с этим работать. Будем вместе с другими партнерами вести переговоры, чтобы не допустить оказания ими содействия агрессору", - сказал Кулеба.

Как писал УНИАН, Европейский Союз отключает от международной межбанковской системы платежей SWIFT семь российских банков. Кроме того, ЕС запретил поставлять в Российскую Федерацию евробанкноты.

Это плата России за войну против Украины, которую Путин начал около 5:00 утра 24 февраля. По данным ГСЧС, захватчики убили более двух тысяч гражданских лиц.

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