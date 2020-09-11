Падение ВВП Украины по итогам 7 месяцев 2020 года замедлилось до 6,2% с 6,5% в первом полугодии.
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Об этом сообщается в обзоре экономической активности за январь-июль 2020 года, опубликованном на сайте Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
"В июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или рост (в частности, розничный сегмент рынка). Это свидетельствует о том, что процесс постепенного восстановления продолжается, и большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после локдауна (особенно в апреле)", - сказано в обзоре.
Индекс ожиданий деловой активности
Отмечается, что отдельные виды промышленной деятельности, сфера транспорта, торговли, а также сельское хозяйство продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился.
"Как результат, и с учетом достаточно высокой статистической базы сравнения прошлого года, по итогам января-июля 2020 сокращение сводного индекса производства несколько замедлилось и составило 7,3% (против 7,7% в I полугодии). Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 6,2%", - сказано в обзоре.
Что этому предшествовало
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом полугодии в 6,5%, в том числе во втором квартале года – в 11%.
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