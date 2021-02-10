Курс второй после биткоина криптовалюты Ethereum 10 февраля обновил исторический максимум достигнув $1833.
Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
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За сутки курс криптовалюты вырос на 4,4%.
По состоянию на 13:25 среды, 8 февраля, курс Ethereum скорректировался до $1788. Рыночная капитализация криптовалюты составляет $204, 94 млрд.
Курс криптовалюты Ethereum обновил исторический максимум на фоне роста стоимости биткоина выше $48 тысяч.
Самая дорогая криптовалюта подорожала после новости о том, что компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд.
Что такое биткоин
Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году.
Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.
Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.
Как менялся курс криптовалюты
- В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.
- Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.
- 11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.
- Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".
- По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.
- По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.
- 22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.
- 4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.
- 18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.
- 16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.
- 30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.
- По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.
- 3 февраля 2021 года вторая по капитализации криптовалюта Ethereum обновила свой исторический максимум, пробив отметку в $1500.
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