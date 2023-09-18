Российские власти используют разрешение распределять дивиденды в качестве поощрения за "хорошее поведение".

Западные компании, которые продолжали работать в России после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, получили миллиарды долларов прибыли, но Кремль заблокировал им доступ к наличным средствам.

Как сообщает Financial Times, на долю групп из таких стран пришлось $18 млрд из $20 млрд российской прибыли, за которую зарубежные компании отчитались только за 2022 год, согласно данным Киевской школы экономики, и $199 млрд из $217 млрд российского валового дохода.

Как говорится в материале, доходы иностранных предприятий оказались заблокированы после введения в 2022 году ограничений на выплату дивидендов компаниям из "недружественных" стран.

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Транзакции могут быть одобрены "в исключительных случаях", однако подобных разрешений было выдано немного.

Как говорится в материале, российские власти используют разрешение распределять дивиденды в качестве поощрения за "хорошее поведение", которое включает в себя готовность компании остаться на территории агрессора.

Всего, по данным КШЭ, в 2022 году иностранные компании заработали в России около 217 миллиардов долларов, при этом 199 миллиардов заработали фирмы из "недружественных" стран. Общая прибыль иностранных компаний составила около 20 миллиардов долларов. Наибольшую прибыль на российском рынке получили американские компании — 4,9 миллиарда долларов. За ними следуют немецкие (2,4 миллиарда), австрийские (1,9 миллиарда) и швейцарские компании (1 миллиард).

Агрессор и "недружественные страны"

В августе 2021 года Россия опубликовала список недружественных стран. На тот момент "недружественными" Россия решила признать только два государства - США и Чехию. Согласно документу, Чехия могла заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США - ни с кем.

В марте 2023 года Кремль внес в список "недружественных стран" пророссийскую Венгрию.

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