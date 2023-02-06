Кредиторы Argentem Creek Partners ("ACP") и Innovatus Capital Partners ("Innovatus") инициировали дело о банкротстве Olimpex Coupe International, дочерней компании GNT Group, которая управляет зерновым терминалом в Одессе, сообщает Borg.expert.

Решение об обращении в суд с иском о банкротстве сейчас является единственным способом для кредиторов сохранить активы от размывания и непрозрачных действий бывших владельцев Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые без ведома кредиторов утилизировали имущество в залоге - почти 400 000 т зерна и семян подсолнечника стоимостью около 130 миллионов долларов США.

Комментируя инициативу по банкротству, Ана Фирмато, управляющий директор Innovatus, отметила:

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"Мы признаем стратегическую важность выхода зерна из Одесского порта для глобальной продовольственной безопасности. Innovatus оставляет в силе свои обязательства инвестировать в Украину и поддерживать ее экономику. Процедура банкротства именно этой организации является необходимым юридическим шагом для реструктуризации группы ради ее прибыльности, прозрачности, соблюдения налогового законодательства и надлежащего корпоративного управления".

Джон Паттон, региональный топ-менеджер ACP, добавил:

"Будет назначен арбитражный управляющий, которому будет поручено обеспечить отсутствие сбоев в работе терминала. Эта комплексная реорганизация является лучшим способом защиты рабочих мест и операционной работы терминала, ведь он играет важную роль в Черноморской зерновой инициативе. Успех зернового коридора имеет решающее значение для народа Украины и международной продовольственной безопасности".

Innovatus и ACP имеют давнюю историю инвестирования в Украину. Обе компании стремятся обеспечить надлежащее управление этим зерновым терминалом в соответствии с украинскими и международными стандартами.