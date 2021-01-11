Миссия Европейского Департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы сегодня возобновляет встречи с представителями украинской власти.

Миссия Международного валютного фонда в Украине сегодня, 11 января, возобновила работу по пересмотру программы stand-by.

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Об этом УНИАН сообщили в Представительстве МВФ в Украине.

"Миссия Европейского Департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти", - сказано в сообщении в ответ на запрос агентства УНИАН.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Екатерина Жирий