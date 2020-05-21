Начальница отделения банка сняла со счетов клиентов миллион гривен – прокуратура

Сейчас проверяется информация относительно завладения подозреваемой еще 9 миллионами гривен средств клиентов.

Киевская прокуратура сообщила о подозрении начальника центрального отделения государственного банка в Киеве в завладении средствами 19 клиентов в сумме свыше 1 миллион гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемая с другими работниками отделения, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системы и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе.

В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших. После этого деньги передавались начальницы отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

Потерпевшими признаны 19 человек, которым нанесен материальный ущерб в сумме свыше 1 миллиона гривень.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Сейчас проверяется информация относительно завладения подозреваемой еще 9 миллионами гривень средств клиентов.

Кроме того, в рамках следствия также будет дана правовая оценка действиям других сотрудников банка, задействованных в хищении средств.