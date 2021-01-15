По словам Игоря Уманского, проблемы с автоматическим возмещением НДС начались в 2020 году. Сама система была введена в действие в 2017 году.

Разбалансировка органов государственной власти вопреки тому, что Президент, Верховная Рада и правительство сформированы одной политической силой, привела к тому, что чиновники на местах действуют на свое усмотрение.

Такое мнение высказал экс-министр финансов Игорь Уманский в эфире телеканала "НАШ", комментируя ситуацию с отказом фискальной службы в Одесской области возмещать бизнесу НДС.

"От "белого" бизнеса жалоб начало поступать очень много - когда ты не можешь в автоматическом режиме возместить НДС и тебе приходится идти договариваться. Это - исключительно коррупционная составляющая, которая стала возможной по причине разрушения всей системы государственной власти. Разбалансировка во всех органах идет тотальная. Разрушить старое – не сложно, а вот построить что-то новое никто даже не пытался. Дальше идет "махновщина", - заявил Игорь Уманский.

Как сообщалось во время эфира, руководство фискальной службы Одесской области нарушает порядок администрирования налогов и принимает незаконные решения по блокировке возмещения НДС. Вопреки судебным решениям, сотрудники фискального органа блокируют возврат средств путем внесения "в ручном режиме" изменений в Государственный реестр возмещения НДС.

"Во время проведения проверок сотрудники налоговой Одесской области требуют предоставить информацию, которая не касается темы проверок. А это противоречит Налоговому кодексу. А запрос о предоставлении документов и пояснений приходит от сотрудников налоговой в 15:00 с требованием предоставить информацию до 17:00 того же дня", - сообщили участники эфира.

По словам Игоря Уманского, проблемы с автоматическим возмещением НДС начались в 2020 году. Сама система была введена в действие в 2017 году.

Что этому предшествовало

Территориальное отделение Государственной фискальной службы в Одесской области возглавляет Юлия Шадевская.

Ранне СМИ публиковали видео, на котором предположительно Юлия Шадевская прямо в своем кабинете получала взятку.

На момент записи видео Юлия Шадевская была и.о. начальника Специализированной лаборатории по вопросам экспертизы и исследований ГФС в г. Киеве.

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Автор: УНИАН