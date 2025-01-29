Корпорация 'АТБ' увеличила налоговые отчисления на 14% - до 28,61 млрд грн

Корпорация "АТБ", которая осуществляет управление национальной сетью "АТБ-Маркет", продолжает наращивать масштаб уплаченных в бюджеты всех уровней налогов и сборов. По итогам 2024 года ее налоговые отчисления достигли рекордных 28,61 млрд грн.

"В течение 2024 года в бюджеты всех уровней было уплачено налогов и сборов, включая таможенные платежи и ЕСВ, на общую сумму 28,61 млрд грн. Этот показатель на 14% (более 4 млрд грн) превышает объем уплаченных налогов в предыдущем году", - сообщила пресс-служба "АТБ".

Из указанной суммы согласно обнародованным компанией данным по итогам 2024 года в государственный бюджет направлено 18,61 млрд грн, бюджеты общин присутствия сети "АТБ" и подразделений корпорации получили поступления на сумму 6,52 млрд грн. В целевые государственные фонды "АТБ" перечислила 3,48 млрд грн.

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Как уточнили в пресс-службе компании, наибольший вклад в бюджеты всех уровней сделало флагманское предприятие корпорации - торговая сеть "АТБ-Маркет": 21,78 млрд грн налогов и сборов по итогам 2024 года против 19,45 млрд грн в 2023 году. Таким образом, госбюджет получил от сети "АТБ-Маркет" 13,7 млрд грн, бюджеты общин присутствия - 5,38 млрд грн, 2,7 млрд грн направлено в целевые государственные фонды.

"Ежегодно увеличивая собственный налоговый вклад в отечественную экономику и держа позиции на гуманитарном фронте, "АТБ" также является надежной точкой опоры для украинских защитников и общества в целом", - прокомментировали в "АТБ" достижение рекордных результатов по наполнению бюджетов всех уровней.

Уже много лет подряд "АТБ" входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. Даже в первый год полномасштабного вторжения компания уплатила 20,44 млрд грн налогов и сборов, что составило около половины бюджетных поступлений от всего отечественного ритейла. Перед тем, в 2021 году, когда Украина столкнулась с тяжелыми экономическими вызовами пандемии COVID-19, группа компаний "АТБ" уплатила 19,45 млрд грн налогов и сборов, а годом ранее, в 2020-м, этот показатель составлял 15,8 млрд грн.

За десять лет, начиная с 2014-го, когда сумма уплаченных группой компаний "АТБ" налогов и сборов составляла 3,5 млрд грн, ее бюджетные отчисления выросли более чем в восемь раз.

Общий налоговый вклад группы компаний "АТБ" в бюджеты всех уровней на финансирование обороны, социальных и инфраструктурных программ государства с начала полномасштабного российского вторжения составляет 74,11 млрд грн.