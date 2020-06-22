Товарооборот в розничной торговле выходит на докарантинный уровень - "ПриватБанк"

Без потерь из карантина выходит продуктовый ритейл.

По итогам мая 2020 года товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателей февраля 2020 года.

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Как сообщила пресс-служба "ПриватБанка", без потерь из карантина на данный момент выходит продуктовый ритейл. По данным анализа объема оплат покупок картами в сети торговых терминалов банка, в марте и апреле 2020 года, по сравнению с февралем, безналичный оборот в сети магазинов продуктов питания вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%.

"Больше всего в первые месяцы карантина вырос безналичный оборот в сети аптек и магазинов медицинских товаров - в марте он вырос по сравнению с февралем на 30%. В то же время, уже в мае безналичный оборот в аптечной сети упал на 18% по сравнению с февралем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым значительным падение безналичного оборота за время карантина было на рынке электроники и бытовой техники. Если в марте падение оборотов составило 10% по сравнению с февралем, то уже в апреле 43%. При этом в мае 2020 года обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинный уровень.

Также по итогам мая 2020 года практически к докарантинному уровню вернулись безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле было отмечено падение продаж на 20%.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек, без необходимости использовать банкоматы.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам работы за 2019 год "ПриватБанк" получил чистую прибыль в размере 32,6 миллиарда гривень.

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