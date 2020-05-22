НБУ: украинский бизнес оживился после ослабления карантина

Также, по данным Нацбанка, во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии, что говорит о постепенном восстановлении экономической активности.

Национальный банк Украины отмечает восстановление спроса на рабочую силу и оживление украинского бизнеса после ослабления карантина, сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook.

Читайте такжеКарантин в Украине: большинству компаний понадобится до года на восстановление

«В мире возобновляются позитивные настроения. Страны смягчили карантин и расширили меры по поддержке экономики. Появились новости о предварительных положительных результатах клинических испытаний одной из вакцин от коронавируса. Все это способствует активизации бизнеса и восстановлению здорового аппетита инвесторов», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, оживляется и украинский бизнес. Так, во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии, что говорит о постепенном восстановлении экономической активности после ослабления карантина.

«Оптимистично выглядит и рынок труда. Спрос на рабочую силу восстанавливается во всех сферах, не только в секторе услуг. Конечно, количество вакансий не достигло докризисного уровня, но увеличивается», - отмечается в сообщении.

Также в НБУ отметили незначительное подорожание продуктов питания за последнюю неделю. В частности, по данным регулятора, несколько выросли цены на крупы, говядину и фрукты. В то же время снижались цены на овощи. Также подешевели лекарства, в том числе и из-за сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 22 мая. С 11 мая в стране начали постепенно смягчать карантин.

Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

При этом Минздрав заявил, что, согласно показателям эпидемической ситуации в регионах, ко второму этапу смягчения карантина готовы 13 областей, в то же время 11 вместе с Киевом оказались не готовы к этому.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram