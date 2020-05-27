В Минэкономики назвали отрасли, которые больше всего пострадали от коронакризиса

Министр также отметил, что практически все секторы экономики пострадали от коронакризиса из-за снижения деловой активности.

Больше всего в Украине, как и во всем мире, от коронавируса и карантинных ограничительных мер пострадали туристическая отрасль, ресторанно-отельный бизнес и транспорт.

Об этом на брифинге после заседании заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Не только в Украине, но и во всем мире, в первую очередь пострадали секторы, которые связаны с туризмом, с ресторанно-отельным бизнесом, потому что все точки были закрыты, чтобы максимально ограничить контакты людей. Следующее – это транспорт. Мы все знаем о серьезных ограничениях транспорта», - сказал он.

Министр также отметил, что практически все секторы экономики пострадали от коронакризиса из-за снижения деловой активности.

Читайте такжеСтоит "на трех китах": Кабмин утвердил программу восстановления украинской экономики

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на своем заседании в среду, 27 мая, утвердил правительственную программу восстановления отечественной экономики.

Все инициативы программы можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и стратегические (превентивные).

Краткосрочные инициативы подразумевают разработку отраслевых норм ведения хозяйствования, временное освобождение от налогообложения, среднесрочные – предоставление помощи в производстве товаров двойного назначения, госзаказ на производство товаров медицинского назначения, а стратегические – экстренное сотрудничество с государствами-партнерами, а также пересмотр торгово-экономических связей с Евросоюзом.

В программе есть блок «меры секторального направления», который четко прописывает поддержку для промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, инфраструктуры, информационных и коммуникационных технологий, сферы услуг.

Блок программы в разрезе функционального направления состоит из таких подразделов, как поддержка малого и среднего бизнеса, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, стимулирование развития инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование хозяйственной деятельности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram