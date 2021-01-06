При этом северокорейский лидер отметил, что страна достигла «чудесных побед» и укрепила репутацию на международной арене.

Северная Корея не достигла целей, обозначенных в представленном в 2016 году плане экономического развития, практически во всех секторах.

Читайте такжеСША ввели санкции против российского банка за связи с КНДРОб этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда правящей Трудовой партии Кореи, передает kommersant.

«Срок выполнения пятилетней стратегии экономического развития государства закончен до конца прошлого года, но придется сказать, что поставленные ранее задачи значительно недовыполнены почти во всех сферах жизни»,— сказал Ким Чен Ын в ходе вступительной речи. Он призвал проанализировать ошибки и укрепить собственные силы.

При этом северокорейский лидер отметил, что страна достигла «чудесных побед» и укрепила репутацию на международной арене, а также преодолела «глобальную кризисную ситуацию со здравоохранением». КНДР и Туркменистан — единственные неостровные государства, которые официально заявили об отсутствии случаев заражения коронавирусом.

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Автор: УНИАН