НБУ намерен открыть удаленный доступ к Кредитному реестру

Данный проект изменений опубликован на сайте НБУ и открыт для обсуждения до 21 июня.

Национальный банк Украины планирует предоставить удаленный доступ к своему Кредитному реестру, что позволит заявителям - населению и юридическим лицам удобнее и быстрее получать соответствующую информацию в условиях карантина.

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, соответствующие изменения содержатся в проекте изменений к положению о Кредитном реестре Нацбанка, который опубликован на сайте регулятора и открыт для обсуждения до 21 июня.

В частности, благодаря этим изменениям заявитель сможет получить информацию через запрос в поисковой системе Кредитного реестра. При этом верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Нацбанка или квалифицированной электронной подписи.

Также сообщается, что физическое лицо может подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которое подается в электронной форме с помощью личной квалифицированной электронной подписи, а юридическое лицо - с помощью квалифицированной электронной подписи руководителя.

При этом заявление на получение информации из Кредитного реестра может подаваться и на бумажных носителях. Лицо, получающее такую ​​информацию по доверенности, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2018 году создал централизованный Кредитный реестр, в котором содержится информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более ста минимальных заработных плат перед одним банком.

В Кредитном реестре НБУ на середину мая значилась информация о более 75 тысяч должников - физических (48 тысяч) и юридических (27 тысяч) лиц.