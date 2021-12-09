Самые большие расходы предусмотрены на образование (40%) и транспортную отрасль (почти 20%).

Киевсовет утвердил бюджет Киева на 2022 год с доходами объемом 69 млрд грн, расходами 67 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета 108 депутатов из 113 зарегистрированных в сессионном зале.

Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик, который докладывал по вопросу, отметил, что городской бюджет-2022 будет еще увеличен на объемы трансфертов из государственного бюджета по правительственным программам.

"Это те средства, которые по решению Кабинета Министров Украины будут распределены отраслевыми министерствами. В частности, министерством образования, охраны здоровья. И таким образом, плюс входные остатки дают нам возможность пересмотреть бюджет в сторону увеличения по результатам выполнения бюджета 2021 года. На сегодня бюджет является сбалансированным", - отметил Репик.

Относительно показателей принятого главного бюджета города на 2022 год, он сообщил, что общий фонд по доходам составляет 62 млрд 542 млн грн, специального фонда - 6 млрд 493 млн грн. В целом доходная часть бюджета составляет 69 млрд 036 млн грн. Расходы бюджета составляют по общему фонду бюджета 49 млрд 038 млн грн, по специальному - 18 млрд 014 млн грн. В общем - 67 млрд 053 млн грн, что, по словам Репика, сопоставимо с началом 2021 года.

В бюджете также предусмотрено 1 млрд 983 млн грн на погашение долга. "У нас предусмотрено погашение по евробондам в следующем году двумя траншами. А также мы начинаем выплачивать "Ощадбанку" долю от внутреннего заимствования", - уточнил Репик.

"Что касается доходов бюджета: мы имеем прирост по налогу на доходы физических лиц, связанный с ростом заработной платы, и по единому налогу. Это почти 2 млрд 725 млн по НДФЛ и 1 млрд 274 млн грн - по единому налогу. Что касается поступления платы за землю - темп роста к текущему году планируется на уровне 7,4%", - добавил чиновник.

Относительно расходов бюджета на следующий год он сообщил по отраслям:

на физкультуру и спорт предусмотрено 1 млрд 441 млн грн,

на СМИ - 195 млн грн,

на культуру - 1 млрд 554 млн,

на ЖКХ - 5 млрд 748 млн,

на соцзащиту населения - 5 млрд 403 млн,

на здравоохранение - 5 млрд 932 млн грн,

на транспорт и дорожное хозяйство - это второй по размеру объем бюджета в секторе расходов -19,5%, 12 млрд 985 млн грн,

на госуправление - 2 млрд 446 млн грн,

на образование - 26 млрд 495 млн грн, почти 40% расходов бюджета Киева.

По словам Репика, по отраслям "транспорт", "ЖКХ", "медицина" и "соцзащита" расходы на 2022 год фактически сопоставимы с 2021 годом.

Читайте такжеСтоличные власти подсчитали, во сколько городу обошлась карантинная помощь ФЛПТакже депутаты скорректировали Программу соцэкономразвития Киева на 2021-2023 годы в части показателей 2022 года. Отмечалось, что Программа соцэкономразвития является базой для формирования проекта бюджета на соответствующий год. Поэтому были уточнены основные прогнозные показатели на 2022 год с учетом отклонения в 2021 году от определенных тенденций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает дефицит госбюджета на 2021 год на уровне 4% ВВП при запланированных в законе о госбюджете 5,5% валового внутреннего продукта.

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Автор: Инна Андалицкая