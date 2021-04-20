На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки.

На портале "Дія" начали принимать заявки на получение государственной помощи для наемных работников и предпринимателей, которые были вынуждены прекратить работу из-за карантинных ограничений в "красных зонах".

Несмотря на то, что уже подано 100 тысяч заявок, президент Украины Владимир Зеленский призвал физлиц-предпринимателей и работников в «красных» зонах подавать заявки для получения государственной помощи на портале «Дія».

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Как сообщила пресс-служба главы государства, на Едином портале государственных услуг «Дія» уже началась регистрация заявок на получение государственной помощи для физлиц-предпринимателей и наемных работников, которые были вынуждены прекратить свою деятельность в связи с усилением карантина из-за распространения коронавируса.

Сообщается, что после регистрации через мобильное приложение или портал государственных услуг «Дія» малые предприниматели и их работники, находящиеся в «красных» карантинных зонах и деятельность которых пострадала от введенных ограничений, получат из госбюджета единовременную материальную выплату в размере 8 тыс. грн.

Отмечается, что, кроме гарантированной государством помощи, они смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

На сегодняшний день уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки.

«Малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам. Подав заявку через «Дія», люди смогут получить по 8 тыс. грн прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах», - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, глава государства поставил правительству задачу поддержать малый бизнес в условиях карантина.

«Уже больше года команда Минцифры создает удобные онлайн-сервисы и упрощает жизнь украинцев. Минцифры разработало техническую часть оформления материальной помощи ФОПам и наемным работникам «красной» зоны, чтобы услугу можно было получить в несколько кликов на портале или в приложении «Дія». Мы сделали сервис максимально автоматизированным, экономя время украинцев и заботясь о безопасности каждого», - сказал Федоров.

Карантинные 8 тысяч: кто может получить государственную помощь

Как сообщал УНИАН, с 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов «красной» карантинной зоны могут подавать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале «Дія».

30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

По закону, претендовать на государственную помощь могут только застрахованные лица, то есть те, кто платит единый социальный взнос.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на этот раз на помощь бизнесу может пойти до 3 млрд грн.

Из-за январского локдауна государственную помощь получили почти пол миллиона предпринимателей и наемных работников на общую сумму более 3,6 млрд грн.

Новости Украины и мира на утро 20 апреля

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Автор: Екатерина Жирий