НБУ ухудшил прогноз влияния пандемии на украинскую экономику

Экономика Украины нуждается в монетарных стимулах, и НБУ снизил учетную ставку до 6%.

Постепенное сворачивание карантинных ограничений способствовало оживлению экономической активности. В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на Комитет по монетарной политике Национального банка Украины (КМП), по итогам которого регулятор снизил учетную ставку до 6%.

"Во время заседания члены КМП отметили, что всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления, инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий", - говорится в сообщении.

"Соответственно экономика нуждается как в фискальных, так и в монетарных стимулах", - говорится в сообщении.

Члены КМП были единодушны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%.

В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов КМП разделились.

По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с длительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику.

"В целом подавляющее большинство членов КМП согласились, что потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку до 6% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

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