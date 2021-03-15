Больше всего ФОПов закрылось за время карантина в сферах складского хозяйства и оптовой торговли.

Наибольшее количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) закрылось за время карантина в складском хозяйстве (10 928 ФЛП), оптовой торговле (5 668), а также в сфере радио и телевидения (2 689).

Читайте такжеКаждый второй предприниматель ожидает ухудшения бизнес-климата в Украине - опросОб этом сообщила платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Отмечается, что по состоянию на 15 марта количество ФЛП в складском хозяйстве сократилось, по сравнению с началом 2020 года, на 10,44%, в оптовой торговле – на 4,95%, и в сфере радио и телевидения – на 13,15%.

В то же время, наибольшее количество физлиц-предпринимателей открылось за время карантина в сферах компьютерного программирования (30 25 ФЛП), информационных услуг (6 338) и в сфере предоставления других индивидуальных услуг (5 438).

Согласно сообщению, по состоянию на 15 марта количество ФЛП в сфере компьютерного программирования увеличилось, по сравнению с началом 2020 года, на 20,1%, в сфере информационных услуг – на 18,71% и в сфере предоставления других индивидуальных услуг – на 6,15%.

Наивысшую динамику роста новых ФЛП продемонстрировала сфера почтовой и курьерской деятельности, которая за год выросла в 4,5 раза – до 2 750 ФЛП.

Также платформа сообщила, что кафе и рестораны, по состоянию на 15 марта, вернулись к показателям денежных оборотов начала 2020 года.

Что этому предшествовало

Ранее OpenDataBot сообщил, что женщины составляют почти половину всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине, и их доля ежегодно растет.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 4,6% в 2021 году.

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Автор: Павел Степанец