Фонд соцстрахования за первое полугодие компенсировал почти 5 миллиардов гривень по больничным

Пособия получили 1,14 млн украинцев.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за первое полугодие 2020 года компенсировал утраченный заработок в связи с временной нетрудоспособностью 1,14 млн украинцев на сумму 4,8 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба ФССУ, в январе-июне работодатели подали в Фонд соцстрахования на оплату заявления-расчеты по 1,6 млн листков нетрудоспособности. Отмечается, что застрахованные украинцы провели на больничных в связи с болезнью или травмой 14,9 млн оплачиваемых за счет фонда дней.

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«На сегодняшний день фонд перевел финансирование таких пособий в оперативный режим - заявления-расчеты финансируются в течение одного рабочего дня, чтобы максимально ускорить получение застрахованными лицами пособий от ФССУ в период карантина. Также в оперативном режиме осуществляется финансирование пособий по беременности и родам», - говорится в сообщении.

Также в ФССУ напомнили, что по итогам I полугодия 2020 года среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности составил 321,23 грн - это на 51,57 грн, или 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования за первые 6 месяцев 2020 года профинансировал пособия по беременности и родам на 2,4 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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