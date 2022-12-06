Доллар будет оставаться достаточно стабильным, прогнозирует экономист.

При отсутствии блэкаута курс доллара в Украине до конца текущей недели (11 декабря) вряд ли сильно изменится.

По мнению директор департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, доллар будет оставаться достаточно стабильным, экономических причин для принципиального изменения курса на данный момент не наблюдается, передает "Обозреватель".

"Рынок "живой", и статики на нем фактически не бывает. Вполне допустимы незначительные колебания курса в пределах 50-70 копеек за один доллар. Это вполне приемлемо в условиях войны", – отметил эксперт.

Каким будет доллар до конца 2022 года: прогнозы

Ранее Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине в начале декабря может вырасти до отметки в 42 грн/долл., а к новому году достичь и 43 грн/долл.

По прогнозам других экспертов, курс доллара в Украине в декабре 2022 года не поднимется выше 38-39 гривень. По мнению эксперта CASE Украина Евгения Дубогрыза, больше всего на курс американской валюты повлияет международная финансовая помощь

Глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Данило Гетманцев отмечал, что фиксированный курс доллара в Украине до конца года вряд ли изменится.

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