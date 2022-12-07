Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,25 грн за долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек - до 39,75 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,25 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.

Курс во время войны:

НБУ с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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