Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек - до 41,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

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