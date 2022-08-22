Напомним, 21 июля НБУ повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Появился прогноз, каким будет курс доллара в Украине до пятницы, 26 августа.

Как пишет "Минфин", безналичный доллар будет находиться в пределах 36,5686 – 36,9342 гривень, наличный в банках – от 38,30 гривен до 41,55 гривень, в обменниках – от 40,35 до 41,30 гривень.

"Как и все прошлые недели, разрыв между котировками наличного рынка и межбанка останется существенным, а сам по себе этот показатель будет указывать на реальное состояние всего валютного рынка Украины", – отмечается в прогнозе.

"Если разрыв между межбанком и наличным рынком будет превышать 6−7 гривень и более, можно с уверенностью ожидать от Нацбанка очередного закручивания гаек на наличном рынке и новой "переоценки" официального курса доллара в сторону его роста, то есть – очередного пересмотра курсового "якоря", – прогнозируют эксперты.

Напомним, Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

21 августа стало известно, что в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару ослаб до 40,85 грн / долл. Относительно евро украинская валюта осталась на уровне показателя предыдущего дня – 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., а евро – 40,30 грн за евро.

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