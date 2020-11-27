Общегосударственные расходы и кредитование Минцифры в проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предусмотрены на уровне 1,33 млрд грн, что на 22% больше, чем в проекте к первому чтению.

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предложил выделить 500 млн грн субвенции местным бюджетам на повышение доступности широкополосного фиксированного интернета в сельской местности.

Об этом свидетельствуют данные в приложении к проекту госбюджета, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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Общегосударственные расходы и кредитование Минцифры в проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предусмотрены на уровне 1,33 млрд грн, что на 22% больше, чем в проекте к первому чтению.

Кроме этого, проект госбюджета-2021 ко второму чтению предусматривает сокращение финансирования аппарата Министерства цифровой трансформации по сравнению с проектом к первому чтению на 56,5% - до 456,3 млн грн.

В частности, расходы на руководство и управление в сфере цифровой трансформации увеличены на 2% - до 138,4 млн грн, а расходы на электронное управление сокращены на 66% - до 317,9 млн грн.

Госбюджет-2021

Зарегистрированный в сентябре в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусматривал увеличение общего фонда расходов на аппарат Министерства цифровой трансформации в 7 раз по сравнению с бюджетом на 2020 год – до 1,047 млрд грн с 147,65 млн грн.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что этот объем финансирования сфер цифровой трансформации и кибербезопасности является недостаточным.

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Автор: Павел Степанец