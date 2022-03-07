Это позволит этим предприятиям стабильно работать во время войны.

Кабинет министров утвердил цену на газ для двенадцати тепловых электростанций на уровне 7 грн за кубометр.

Об этом во время своего видеообращения сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Приняли решение, что 12 украинских ТЭС отныне смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 грн за кубический метр. Это позволит предприятиям приобретать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что также очень важно", - сказал он.

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