Совет будет консультативно-совещательным органом при правительстве.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании создал Совет по развитию креативной экономики, а также утвердил положение о новом органе.

Как сказано в пояснительной записке к принятому постановлению, данный совет будет консультативно-совещательным органом при правительстве.

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Должностной состав совета должен утвердить Кабмин, однако уже сейчас отмечается, что в органе будут два сопредседателя – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Совет по развитию креативной экономики

В марте 2021 года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в Кабмине будет создан Совет по развитию креативной экономики.

В феврале Кабинет министров утвердил план мероприятий по поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма.

По словам экс-министра экономики Тимофея Милованова, украинские креативные индустрии генерируют 30% всего экспорта услуг Украины, а также 3,9% всей произведенной валовой добавленной стоимости страны.

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Автор: Дмитрий Шварц