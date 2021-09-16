Половина этих средств пойдет на работы, связанные с утилизацией твердого ракетного топлива и обеспечением безопасности его хранения.

Кабинет министров предлагает в 2022 году выделить 1 млрд 56,3 млн грн из государственного бюджета на космическую отрасль.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год, который вчера утвердил Кабинет министров.

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Из этой суммы 510,4 млн грн предлагается направить на продолжение работ, связанных с утилизацией твердого ракетного топлива и обеспечением безопасности его хранения.

Еще 450,9 млн грн – это средства на обеспечение приема и обработки специальной и служебной информации с космических аппаратов, обеспечение контроля за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на всем земном шаре, обеспечение контроля за качеством научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовлением серийной продукции, поставкой и монтажом ракетно-космической техники.

На продолжение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с осуществлением космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, которые выполнялись в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины, предлагается направить 95 млн грн.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Дмитрий Шварц