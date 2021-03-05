Также планируется продать все госпредприятия, которые не попадут в перечень запрещённых к приватизации.

Кабинет министров к 2030 году планирует передать в концессию 90% предприятий, запрещённых к приватизации, а также продать все государственные предприятия, которые не попадут в перечень запрещённых к приватизации.

Об этом сказано в тексте Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, размещенном на правительственном портале.

Читайте такжеРада поддержала разблокирование большой приватизации

Среди задач, описанных в стратегии, значатся ликвидация или реструктуризация всех нефункционирующих государственных предприятий, формирование и утверждение исчерпывающего перечня госпредприятий, не подлежащих приватизации, а также передача в аренду 100 процентов нестратегического или экономически необоснованного имущества государственной и коммунальной собственности.

Также Кабмин планирует утвердить политику собственности государственных предприятий, создать институт централизованного управления государственными предприятиями, который будет управлять всем госпредприятиями, оставшимися в государственной собственности.

В планах - проведение корпоратизации всех государственных предприятий, внедрение наблюдательных советов на государственных предприятиях, обеспечение финансовой самодостаточности государственных предприятий, повышение средней рентабельности капитала (RoE) государственных предприятий до 10% и осуществление первичного размещения акций на международных финансовых рынках по крайней мере двух государственных предприятий.

Что этому предшествовало

В ноябре 2020 года правительство презентовало результаты аудита отечественной экономики и векторы экономического развития до 2030 года. Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров определил 30 приоритетных проектов, которые планирует реализовать до 2030 года в рамках Национальной экономической стратегии Украины.

В конце января 2021 года началось публичное обсуждение документа, а Кабинет министров планировал представить стратегию в первом квартале 2021 года.

Кабинет министров 3 марта 2021 года утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц