Изначально идея "Дия City" была более радикальной, отметил экс-глава Государственной налоговой службы.

Внедрение специального правового режима "Дия City" имеет все шансы стать успешным проектом. Предложенные в его рамках налоговые ставки являются одними из самых прогрессивных в мире.

Такое мнение высказал экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов во время панельной дискуссии на тему "Дия City: почему стоит стать резидентом", которую организовывала компания Redcliffe Partners.

"Этот эксперимент ("Дия Сіty" – Ред.) имеет хорошие шансы, чтобы закрепиться и фактически начать жить своей жизнью, как это случилось с ФОПами? Да, у него есть шансы. Это не индустриальные парки, которые надо построить с нуля. Это системная идея, которая базируется на индустрии, генерирующей большую часть ВВП, в которой занято много людей. Соответственно, эти решения касаются многих, и их откатить назад будет гораздо труднее", – рассказал Верланов.

Он отметил, что нынешняя редакция концепции спецрежима является результатом компромисса между властью и бизнесом. Изначально идея "Дия Сіty", по его словам, была более радикальной.

Он добавил, что высоко оценивает шансы налогового законопроекта №5376 на прохождение во втором чтении.

"Большинство в парламенте является консолидированным, поэтому я думаю, что этот законопроект будет поддержан", – отметил он.

Напомним, "Дия Сіty" вводит комплекс стимулов для ИТ, в частности, налоговые. Запуск спецрежима запланирован на начало 2022 года.

Автор: Иван Бойко