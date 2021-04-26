Эксперты ICU ожидают дальнейшего укрепления гривни до 27,50 грн/долл.

Уплата ежемесячных налоговых платежей на текущей неделе и меньший выход нерезидентов из ОВГЗ должны поддержать гривню, и курс может продолжить постепенное движение в направлении 27,5 грн/долл.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике компании ICU.

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«Уменьшение спроса на валюту от нерезидентов, потребность в гривневой ликвидности для уплаты ежемесячных налогов и других расходов в преддверии довольно длительного периода праздничных и выходных дней будут создавать дополнительную поддержку для гривни. Поэтому мы ожидаем, что курс гривни продолжит постепенно укрепляться на этой неделе и будет двигаться в направлении 27,5 грн/долл.», - сказано в документе.

Отмечается, что валютный рынок третью неделю подряд балансируется самостоятельно, без валютных интервенций НБУ, который допускает умеренные колебания курса гривни.

«Положительные новости по ситуации на востоке страны с четверга изменили сентимент на рынках к лучшему. На мировых рынках доходности украинских еврооблигаций снизились, а на внутреннем рынке нерезиденты замедлили выход из ОВГЗ. Это уменьшило спрос на иностранную валюту, и по итогам недели гривня усилилась на 0,3% до 27,92 грн/долл.», - говорится в еженедельнике.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на вторник, 27 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,86 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Группа ICU

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

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Автор: Екатерина Жирий