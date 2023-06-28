Регулятор прогнозирует, что спрос на жилье еще долго будет подавлен из-за войны, падения доходов населения и значительной эмиграции.

На фоне полномасштабного российского вторжения рынок жилой недвижимости в Украине находится в глубоком кризисе, при котором арендовать жилье стало выгоднее, чем покупать.

Как говорится в Отчете НБУ о финансовой стабильности, рыночной ипотеки в Украине сейчас почти нет (за год полномасштабной войны выдали менее 250 кредитов), а работа государственных программ поддержки крайне нестабильна.

Регулятор прогнозирует, что в таких условиях спрос на жилье еще долго будет подавлен из-за войны, падения доходов населения и значительной эмиграции.

Видео дня

"Поскольку жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а новые проекты начинаются все реже, все более вероятным становится дефицит предложения на рынке жилья в долгосрочной перспективе", – прогнозирует НБУ.

В первом квартале 2023 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения. Количество новых строек сокращается. При этом регулятор указывает, что выставляемые продавцами цены на жилую недвижимость не соответствуют рыночным реалиям. Цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже, чем средние по всем объявлениям.

"О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего природного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно и дальше почти в два раза превышает историческое среднее. Условия аренды привлекательнее приобретения, что и в дальнейшем будет сдерживать покупательскую активность на рынке жилья", – говорится в сообщении.

Как говорится в документе, это означает, что при нынешних ценах на жилье выгоднее арендовать квартиру более 17 лет подряд, чем ее купить.

Жилье о время войны

25 мая 2022 года сообщалось о том, что в части регионов Украины строительные работы полностью остановлены. Однако были регионы, в которых застройщики начали возобновлять свою работу. В Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство было полностью заморожено.

По состоянию на конец мая, в Киеве возобновили работы 17% застройщиков. В Киевской области, в том числе в Буче и Ирпене возобновили свою работу 20% застройщиков.

Самый высокий результат по Украине был в Черкасской области. Там были возобновлены работы по строительству 92% жилых комплексов. В среднем работу на стройплощадках возобновили около 50% ЖК страны.

По состоянию на 7 июня 2023 года Госстат сообщал о том, что в трех областях Украины жилье почти не строят, в двух заморожены все стройки.

В Украине за три месяца 2023 года построили почти 25 тысяч квартир. В региональном разрезе больше всего жилья ввели в эксплуатацию в Винницкой области (5669 квартир), Киевской (3621 квартира), Львовской (1847 квартиры), Ивано-Франковской (1580 квартир), Одесской (1166 квартир), Днепропетровской (1126 квартир) и Волынской (1052 квартиры),

При этом в областях, где активно ведутся боевые действия – Николаевская, Запорожская и Донецкая – суммарно ввели менее ста квартир. Ни одной квартиры не ввели в эксплуатацию в Херсонской и Луганской областях.

В Киеве за это время ввели в эксплуатацию 2312 квартир. В целом в Украине по итогам 2022 года ввод в эксплуатацию жилья в Украине сократился на 37,8% по сравнению с 2021 годом – до 7 млн 110,2 тыс. квадратных метров.

Вас также могут заинтересовать новости: