На данный момент банки рассматривают 746 заявок на участие в программе на общую сумму 649,6 млн грн.

Уполномоченные банки в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 14 июня заключили 430 кредитных договоров на общую сумму 365,3 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, на сегодня банки рассматривают 746 заявок на участие в программе на общую сумму 649,6 млн грн, причем как на первичном (20,2%), так и на вторичном (79,8%) рынке.

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Отмечается, что в программе задействовано 22 региона и город Киев. Самые активные из них - Киев (36%), Киевская область (28,8%), Харьковская (6,7%), Львовская (5,4%) и Ривненская (4,4%) области.

Ипотека под 7%

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.

Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы «Доступная ипотека под 7%».

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Автор: Богдан Слуцкий