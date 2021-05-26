По словам аналитика, пока Национальный банк не опустит инфляцию и процентные ставки в коридор 3-4%, нельзя ожидать ипотеку даже по 5%.

Ипотечная процентная ставка по программе «Доступная ипотека 7%» номинально высокая, но при нынешнем уровне инфляции в Украине является даже очень низкой.

Такое мнение выразил президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров в ходе конференции.

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«С точки зрения финансистов, банкиров, ставка 7% достаточно высокая номинально, но если брать темпы инфляции на все другие товары, то она практически даже ниже реальных темпов инфляции, то есть это отрицательная ставка», - сказал аналитик.

Прозоров отметил, что пока Национальный банк не опустит инфляцию и процентные ставки в коридор 3-4%, украинцам нельзя ожидать ипотеку даже по 5%.

«НБУ находится в режиме инфляционного таргетирования, сейчас он борется с высокой инфляцией путем повышения ставок. И все другие ставки растут. И если сейчас установить (ставки по ипотеке – УНИАН) 3% или 5%, это будет популизм, и это будет заглядывание в карман всех нас, налогоплательщиков, чтобы мы скинулись, и кто-то получил такие преференции, не являющиеся рыночными», - сказал аналитик.

По словам присутствовавшей на конференции директора департамента розничного бизнеса «Ощадбанка» Валерии Малаховой, программа «Доступная ипотека 7%» стала больше стимулировать спрос на ипотечные кредиты в Украине.

«Вообще ипотечный рынок начал развиваться, когда ставка стала меньше 15%, так как выше 15% - это порог моральный, люди не берут кредиты. Очень хорошо рынок оптимизировался, когда банки поддержали инициативу президента и предложили ипотеку под 10%. Следующий шаг – снижение учетной ставки, банки еще снизили условия кредитования, и в этом году заработала программа 7%», - сказала Малахова.

Она отметила, что "Ощадбанк" наблюдает повышенный интерес со стороны клиентов к ипотечному кредитованию, но при этом существуют некоторые ограничения.

«Например, жилье должно быть не старше 3 лет, но налог, который возникает, на доходы физлиц 5% на это новое жилье, он может свести на нет преимущества программы. Поэтому еще в середине апреля мы направили письмо, чтобы расширить возможности взять жилье не старше 10 лет», - сказала Малахова.

По ее словам, сейчас в «Ощадбанке» 155 клиентов подали заявки, а выдал банк в настоящее время 36 кредитов. Директор департамента добавила, что часто клиенты при оформлении ипотеки переходят на обычные банковские программы, например, на 10-12 лет.

Ипотека под 7%

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы «Доступная ипотека под 7%».

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой «Доступная ипотека под 7%».

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Автор: Екатерина Жирий