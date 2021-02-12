В 2019 году инфляция составила 9585,5%.

Потребительские цены в Венесуэле по итогам 2020 года выросли на 2959,8%.

Как сообщил Reuters со ссылкой на финансовую отчетность регулятора, за последний год золотые резервы ЦБ Венесуэлы упали примерно на 19 т. Сейчас запасы составляют 86 т. Это рекордный минимум за последние 50 лет.

Читайте такжеИнфляция в Венесуэле превысила 24 600%

В 2019 году инфляция составила 9585,5%. В 2020 году минимальный рост цен был зафиксирован в марте (13,3%), а максимальный — в декабре (77,5%).

Экономический кризис в Венесуэле

В мае 2018 года инфляция в Венесуэле в годовом исчислении составила 24 600%.

В июне 2018 года власти Венесуэлы открыли бесплатный проезд в метрополитене Каракаса из-за отсутствия в стране бумаги для печати проездных билетов.

Экономический кризис, продолжающийся в стране последние несколько лет, усугубился, когда в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и. о. президента страны и был признан таковым властями более чем 60 стран.

Весной 2020 года США ввели санкции против более чем 40 судов, перевозящих нефть из Венесуэлы. В итоге добыча нефти в стране упала до 75-летнего минимума.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко