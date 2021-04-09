Потребительская инфляция в Украине в марте в годовом выражении - по сравнению с мартом 2020 года - составила 8,5%, ускорившись с 7,5% в феврале.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем 2021 года составила 1,7%, а с начала года - 4,1%.
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В марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%-3,5%) подорожали подсолнечное масло, фрукты, сахар.
На 2,8-0,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло, кисломолочную продукцию. В то же время на 0,6% подешевели яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива не изменились.
Цены на транспорт выросли на 1,8%, в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 4,4%, и на 1,6% подорожал автодорожный транспорт.
Что этому предшествовало
Потребительская инфляция в Украине в феврале в годовом выражении - по сравнению с февралем 2020 года - составила 7,5%, ускорившись с 6,1% в январе.
Инфляция в Украине в 2020 году ускорилась до 5%.
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