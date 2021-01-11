По сравнению с предыдущим месяцем инфляция в декабре составила 0,9%.

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2019 года - составила 5%, ускорившись с 3,8% в ноябре.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%.

Читайте такжеМакроэкономический прогноз на 2021 год: рост экономики на 4% при умеренном росте инфляции

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 16,1%) подорожали яйца. На 8,3-0,9% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало. В то же время на 1% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в т.ч. одежда - на 5%, обувь - на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду, отопление на 1,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,5%.

Предыдущие показатели

Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2019 года - составила 3,8%, ускорившись с 2,6% в октябре.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий