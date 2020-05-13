Гривня растет второй день подряд: сколько стоит доллар

Официальная гривня укрепилась к доллару на 11 копеек, а к евро - на 5 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 14 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,03 гривни/евро, то есть гривня выросла к евро на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,67/26,69 гривни/доллар, к евро – 29,02/29,04 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 13 мая, снизилась на 6 копеек - до 26,99 гривни за доллар, а стоимость евро снизилась на 9 копеек и составила 29,20 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 13 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на две копейки.