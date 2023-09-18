Продать доллар в банке можно по курсу 37,50 грн, евро - 40,10 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 18 сентября, подорожал на 10 копеек – до 38,10 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,10 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,50 грн, евро - по курсу 40,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек – до 40,49 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 18 сентября, ослаб на 5 копеек – до 38,40 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,30 грн за евро.

Национальный банк с 16 сентября смягчил ряд валютных ограничений с целью улучшения работы наличного сегмента валютного рынка и увеличения возможностей получать современные виды реабилитации за рубежом для военных.

В частности регулятор расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. В соответствующий перечень добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

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