Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения.

В госбюджет Украины поступит очередной грант от США на 1,25 млрд долларов. Грант предоставляется в рамках проекта Всемирного банка "поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования).

Отмечается, что благодаря Проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и займов на общую сумму 19,5 млрд долларов и 1,44 млрд евро, из которых 17,97 млрд долларов – гранты.

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"В ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) и направления средств в государственный бюджет Украины", - добавили в Минфине.

Международная помощь Украине

31 мая 2023 г. Украина получила грант от США на 1,25 миллиарда долларов. Сообщалось, что привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета.

20 июля Всемирный банк и Министерство финансов подписали соглашение о получении Украиной 1,5 миллиарда долларов займа от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в 2024 году бюджет Украины потребует не меньшей поддержки международных партнеров, чем это было в текущем году. Сейчас потребности Украины во внешнем финансировании составляют 42 млрд долларов в год.

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